Eesti profiratturile Mihkel Räimele sõitis treeningul auto otsa: põhimõtteliselt oli see nagu teine sünnipäev

„Igatahes käis ühtäkki pauk ja pikali ma olin. Sain aru, et miski sõitis mulle otsa. Lendasin lenks käes veel pikali, kõik käis nii kiirelt, et ei jõudnud isegi käsi sealt lahti lasta, esimene reaktsioon oli nagu rattaspordis ikka, püsti saada ja teelt minema kobida, et vältida järgnevat õnnetust,“ kirjeldas rattur juhtunut. „Sättisin end tee äärde, sain aru, et vigastused endal väga suured pole, õnneks miski otseselt põrguvalu ei teinud. Ratas tundus ka enam vähem ok, riided puruks, aga see on kõigest lisavarustus. Nägin, et minu juurde jäi kohe üks auto seisma, tema oli tunnistaja (härra nr 1), vaatasin ettepoole, ka seal taamal seisis üks auto ja autojuht jooksis minu poole. Olin kindel, et see oligi juht, kes mu alla ajas, kuid ei, ka tema oli tunnistaja (härra nr 2). Härra nr 2 helistas kiirabisse, mingil hetkel ilmus juba kolmas auto, mis oligi õnnetuse põhjustaja. Shokis meesterahvas tuli minu juurde ja küsis kuidas on? Mina ütlesin, et arvestades olukorda üsna ok. Uurisin temalt, kas sina sõitsid mulle sisse? Tema seepeale vastas: „ ma ei tea, sõitsin vä?“