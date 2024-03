TÄISPIKKUSES | Eesti esimese rahvusvahelise padeliturniiri võit läks Soome

Sel nädalavahetusel toimuvast esimesest turniirist võtab kokku osa 16 paari, kelle seas on muuhulgas Eesti meeste esinumbrid Oskar Hakonen ja Erko Nigula ning Soome meeste edetabeli tippu kuuluvad Max Sjövall ja Pyry Hyrkkönen.

„Mängijate kutsumisel lähtusime eelkõige sellest, et turniiri tase oleks võimalikult kõrge. Tulevikus võib riikide nimekirja veelgi laiendada, kuid esimesel aastal seadsime fookuse Eesti ja naaberriikide parimate kokku toomisele. Sellega tahame näidata Eesti aina kasvavale padeli harrastajate kogukonnale, et ka meie regioonis mängitakse kõrgetasemelist ning ülimalt vaatemängulist padelit,“ märkis teine Padel Arenas kaasasutaja Ingmar Roos.

Tegemist on suurima auhinnafondiga padeliturniiriga, mida on Eestis tehtud. Iga osavõistluse võitjapaar viib koju rahalise preemia suuruses 1000 eurot ja finaalturniiri Coolbet Padel Cup Mastersi võitjale on välja panfud auhinnaraha 2000 eurot. Mastersi teine ja kolmas koht saavad vastavalt 1200 ja 600 eurot.