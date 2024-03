Ott Tänak Keenia rallist: kõige olulisem on probleeme vältida

Eestlane märkis testikatse ajal ajakirjanikele antud intervjuus, et Keenia ralli on olemuselt rallikalendri üks unikaalsemaid. „Nii nagu Monte Carlo on eriline, on seda ka Keenia,“ sõnas ta. „See on kõva vastupidavusralli. Pikkuse poolest on ta sarnane teistega, aga kõik muu erineb. See on paras väljakutse.“