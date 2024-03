DELFI HELSINGIS | Debüütvärava löönud Alex Matthias Tamm: olen sellise mudapalli mängimisega Kreenholmis harjunud

Helsingi olümpiastaadionil karjääri 10. koondisemängus murule jooksnud Tamm sai jala valgeks 62. minutil, suunates võrku Henri Anieri nurgalöögijärgse peaga pikenduse. Tamm tunnistas mängu järel antud intervjuus, et kaotuse tõttu on tunded vastastikused.

„Värava üle on hea meel, kuid kaotus võtab emotsiooni alla. Olen alati öelnud, et minu jaoks on peamine meeskonna tulemus,“ rääkis Tamm, rääkides lahti väravamomendi. „Ausalt öeldes ma ei oodanud, et Anier sealt kohast nurgalööki pikendada suudab, aga eks meil on standardite ajal suunised ära jaotatud. Ma ei ütleks, et lõin palli sisse, vaid olin õigel ajal õiges kohas. Pall tuli mulle vastu pead ja läks alla nurka.“