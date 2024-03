DELFI HELSINGIS | Vlasi Sinjavski väidetavast vahejuhtumist treeningul: see ei vasta tõele, meil on treeneriga kõik okei

„Kindlasti on sellest mängust positiivseid asju kaasa võtta, kuid tahtsime rohkemat ja see on paratamatu. Läksime enne mängu võitma ja lõpus vähemalt viigiväravat jahtima, kuid ei õnnestunud,“ võttis Sinjavski kokku Soome mängu, tunnistades, et koondisel pole käsil parim periood. „Viimased mängud on olnud tõesti väga rasked, kuid loodame, et kõik läheb paremaks.“