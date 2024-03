„Natuke jäi kogemusest ja kvaliteedist puudu, aga kokkuvõttes ma arvan, et see tahe ja emotsioon oli täiesti sobiv selle mängu jaoks. Me kindlasti ei ole rahul tulemusega, aga ma arvan, et võime rahul olla esitusega,“ kommenteeris Konstantin Vassiljev mängujärgselt Delfile.