FOTOD | Võru Barrus pääses esmakordselt Eesti meistrivõistlustel finaali. „Nüüd tahaks pidutseda, aga ei saa, reedel on juba finaal!“

Võru klubi jaoks on see ajaloos esmakordne Eesti meistriliigas finaali pääseda. Juba sel reedel kell 19.00 TalTechi spordihoones algavas finaalseerias ootab Võru Barrust ees tiitlikaitsja Selver/TalTech.

Peatreener Oliver Lüütsepp oli lõpuvile kõlades emotsionaalne. „Natuke tühi tunne on.. suur pingelangus, tänulikkus, see on lihtsalt nii äge. See seeria pidi minema viiendasse mängu, viiendasse geimi, siin pidi täna olema see 700-800 inimest. Olen uhke meeste üle, nad on selle ära teeninud,“ olid juhendaja esimesed kommentaarid.