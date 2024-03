Soome meedia nõuab vaatamata Eesti alistamisele peatreeneri lahkumist

„Nüüd on seis selline, et Kanerva on peatreenerina nii-öelda surnud mees viimasel jalutuskäigul. Meedia otsib talle järglast, toetajate usk pannakse proovile ning vähemalt osa meeskonnast on kaotanud usu Kanerva võimetesse. Sümptomaatiline, et teisipäeval rääkisid mängijate poolsest kriitikast Kanerva aadressil rohkem kui kaks sõltumatut allikat. See tähendab, et Kanerva ideid enam ei osteta ja enam ei usuta tema võimesse rahvuskoondises pööre tuua,“ lisab Virtanen.