DELFI HELSINGIS | Thomas Häberli: poolajapausil pidin häält tõstma, kuid vahel on seda vaja

„Ütlesin meestele, et peame nõnda jätkama ja ei tohi karta teha vigu. Alustasime mängu väga hästi ja päeva lõppedes me ei vääri kaotust. Otsustavaks said paar momenti esimesel poolajal, kus nad said kerged väravad. 0:2 kaotusseisus pidime leidma uue energia ja tegime seda, kuna lõime värava ja mitmeid võimalusi viigistamiseks. Peame kaotuse vastu võtma, kuid noored kutid tegid head tööd, eriti teisel poolajal,“ analüüsis Häberli.