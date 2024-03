Võistlusele ühe soosikuna vastu läinud Henry Sildaru tegi mitmete ekspertide arvates päeva parima laskumise, kuid lõpuks sai ta kaela pronksmedali. Ülekande kommenteerinud eksperdid tõdesid eestlase teise laskumise järel, et see oli esimesest kehvem. Sama andsid kohtunikud just teise laskumise eest ligemale kümme punkti rohkem. Mis ikkagi avalaskumisel juhtus? Ja kuidas pandi norralasele Frank Wahlströmile järsku 6,66 punkti juurde? Just hilisem punktilisa kergitas 13-aastase sportlase võitjaks.