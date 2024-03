DELFI VIDEO | Vabavõitleja Maikel Astur: vastasel on lilla vöö jiu-jitsus, kahekordne Poola meister... Väga kõva skalp minu CV-sse!

Asturil enne teist profimatši enesekindlusest puudust ei ole. Miks peakski, kui debüüdil sai The League võitlssarja raames novembris 25-aastane leedukas Lukas Lapinskas kõrvaldatud avaraundis tagantkägistusega. Tugeva kikkpoksi taustaga Astur näitas, et ei karda ka maas võidelda, kuigi eelistaks ilmselgelt rõhuda oma tugevustele püstivõitluses. „Mu Hispaania treener ütles, et keegi pole veel maha viimisest ära surnud,“ muigas Astur.

Mida laupäevasest matšist oodata? „Mina üritan püsti võidelda, tema mind paaniliselt maha viia. Arvan, et teeme mõned löögivahetused ja siis ta mind ka kohe testib. Tal on lilla vöö jiu-jitsus ehk lukumaadluses. Ta on tugeva taustaga ehk on väga kõva skalp mu CV-sse,“ on Astur oma võidus juba kindel.