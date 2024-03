Naiste Eesti meistriks turniiripokkeris tuli Christel Haller

„Ma tundsin juba enne turniirile minekut, et täna on minu kord see tiitel lõpuks koju tuua,“ kommenteeris Haller, mööndes, et mäng algas talle siiski raskelt. „Alguses kaotasin reaga majale, tegin re-entry. Mängu keskfaasis sain lõpuks duubli ning finaallauda jõudsin juba üsna suure punktisummaga, millele sain omakorda duubli. Siis sain juba agressiivselt mängida, ka flipid pidasid hästi. Olin mõttega mängus kuni viimase jaotuseni. Pikk, kuid tore õhtu!“ võttis oma mängu kokku Haller, kes tõusis liidriks just finaallaua alguses neljakordse Eesti meistri Carmen-Elina Visti vastu võidetud olulise jaotuse järel.