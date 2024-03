ÜLLATUSTULEMUS: pokkeri Eesti meistrivõistluste rekordilise auhinnafondiga Rahvaturniiri võitis prantslane Alexandre Lorre

„Turniiripokker on päris liberaalne ala, kus kinnised rahvuslikud meistrivõistlused on pigem erand kui reegel. Eesti meistrivõistlustest tohivad siiski juba aastaid osa võtta vaid Eesti kodanikud, aga ka teised Eesti alalised elanikud või e-residendid, kes on siinse pokkeriföderatsiooni liikmed,“ selgitas enam kui 500 aktiivse liikmega Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni juhatuse liige Carmen-Elina Vist, kuidas sai Eesti meistritiitlile võistelda prantslane. Küll aga täpsustas Vist, et arusaadavatel põhjustel ei laiene viimased kaks aastat osalusõigus Eestis alaliselt elavatele Venemaa ja Valgevene kodanikele.