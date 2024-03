Neuville: vihm muudab Keenia ralli loteriiks

Safari Ralli naasis pika pausi järel MM-kalendrisse 2021. aastal, mil Ott Tänak sai Hyundaiga kahe Toyota järel kolmanda koha. Ent suures plaanis on Hyundai i20 masinad Keenia raskete teedega olnud väga hädas ja neid on tabanud üks tehniline mure teise otsa, mistõttu kahel viimasel suvel on Toyota Yarised võtnud lausa nelikvõidud. Näiteks mullu purunes Thierry Neuville’i masinal vedrustus ja Esapekka Lappi autol ütles üles kardaanvõll.