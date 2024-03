DELFI HELSINGIS | Ajaloos oleme Soomega madistanud kui võrdne võrdsega. Lootus võidupõua lõpetamiseks on suur

Käimasoleva sajandi pikkuselt teise võiduteta seeria pealt mängule vastu tulevas Eesti koondises käärib ja seda juba pikemalt. Aastale tuldi vastu suurte ambitsioonidega, kuid Poolas toimuva sõelmängu 1:5 kaotusega toodi meid kiirelt maa peale tagasi. Mängus Soomega aga minevik ei maksa. Ajaloo jooksul oleme põhjanaabritega madistanud 37 korda ning seni peetud kohtumistest on 17 võitnud Soome, 10 on lõppenud Eesti paremusega ja 10 viigiga. Põnevat lahingut on oodata ka täna.