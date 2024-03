Ukraina eraldas olümpiakoondise toetuseks 17 miljonit eurot. „Meie ülesanne on näidata, et see sõda on ülemaailmne probleem“

Toetussumma avalikustas Ukraina kergejõustikuliidu presidendi kohusetäitja Olga Saladuhha oma Facebooki lehel, viidates, et see lepiti kokku Ukraina spordiministeeriumi ja olümpiakomitee koosolekul.

„Meid informeeriti ühtlasi, et hetkeseisuga on Ukraina taganud juba 65 olümpiapääset. Me ootame, et see number oleks võimalikult suur. Rahvasaadikud rõhutasid veel, et on oluline, et potentsiaalikad spordialad oleksid olümpiamängudel esindatud tasakaalukalt,“ ütles Saladuhha, pidades ilmselt silmas erinevate alade esindatust olümpiaareenil.

Olümpiakomitee tegi ministeeriumile ka rida soovitusi, pannes ette järgmist:

Tuleks rahastada täielikult olümpia ettevalmistuse viimast faasi;

Tuleks parandada eelarvete sisemise kontrolli süsteemi;

Tuleks Jätkata koostöös teiste riikide olümpiakomiteede ja alaliitudega tööd sõda toetavate Vene ja Valgevene sportlaste olümpialt eemale hoidmise nimel;

Tuleks tugevdada dopinguvastast teavitus- ja selgitustööd

„Meie ühine eesmärk on tagada, et seal poleks agressorit ning et Ukrainat esitletaks võimalikult tõhusalt. Peame näitama kogu oma võimekust, sest iga meie võit on meeldetuletus maailmale raskest sõjast, mida me oma vabaduse nime peame. Peame meelde tuletama, et see sõda on ülemaailmne probleem ning selle tulemus määrab kogu inimkonna liikumisvektori suuremaks osaks 21. sajandist,“ lisas Ukraina kergejõustikuliidu presidendi kohusetäitja.

Olümpiamängud algavad 26. juulil ja lõpevad 11. augustil. Võistlema pääsevad 10 500 sportlast 206 riigist.

19. märtsil teatas Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), et neutraalsed sportlased ehk venelased ja valgevenelased suvemängude avatseremooniale ei pääse. Prantsuse president Emmanuel Macron on öelnud, et teeb Venemaale ettepaneku kehtestada olümpia ajaks relvarahu.