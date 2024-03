Ralli EM-sarja tiitlikaitsja Paddon: pooled etapid on meie jaoks uued, aga oleme väljakutseks valmis

Uus-Meremaa äss kinnitas sel nädalal, et ta kavatseb mullust esikohta kaitsta ja ka tänavu näeb teda Euroopa teedel. „Oleme töötanud kõvasti selle kallal, et uuel hooajal ERC-sarjas kaasa lüüa. Ma olen väga õnnelik, et BRC Racingu, Hyundai Motorspordi, Hyundai Uus-Meremaa ja Pirelli tugi annab meile võimaluse tiitlit kaitsta,“ selgitas taas Hyundai i20 Rally2 masina rooli istuv 36-aastane Paddon.

Tänavu kalendris olevatest etappidest polnud mullu kavas Eesti, Ceredigioni ega Sileesia ralli, kaasa ei löönud Paddon ka Ungaris. „Kalendris olevast kaheksast rallist neli on meile eelmisest aastat tuttavad. Ülejäänud on meie jaoks uued, sealjuures suurem osa neist on asfaldirallid. Oleme selleks väljakutseks valmis, sest viimastel aastatel töötasime selle kallal, et oleksime asfaldil sama kiired nagu kruusal,“ lisas ta. „Sellest tuleb põnev aasta!“