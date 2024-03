BLOGI JA FOTOD | Eesti jalgpallikoondis kaotas Soomele ja nukker seeria sai jätku

Meie peatreener Thomas Häberli tegi võrreldes viimase Poola mänguga algkoosseisus kuus vahetust, kui platsile said Märten Kuusk, Erko Tõugjas, Artur Pikk, Kristo Hussar, Markus Poom ja Henri Anier.

Eesti on nüüd ametlikes mängudes võiduta juba enam kui aasta. Viimasest 13-st mängust on kaotatud 11 ja viigistatud kaks (Aserbaidžaani ja Taiga). Viimane õnnestumine tuligi just Soome vastu, keda möödunud aasta jaanuaris võideti Portugalis toimunud sõpruskohtumises 1:0.