Võtame Eesti spordi alasti. Millal oli eestlane viimati maailma parim?

Spordiaasta on alanud ilusasti, isegi ootamatult hästi. Võib ju uisumeeste Marten Liivi ja Aleksandr Selevko EM-medaleid üllatavaks pidada, kossukoondise võit Leedu üle oli raju emotsioonipomm ja laskesuusatamise naiskonna teatesõidu neljas koht MM-il juba kõikide sensatsioonide ema. Lisame siia kahevõistleja Kristjan Ilvese pidevad pjedestaalile astumised MK-sarjas, Johannes Ermi MM-pronksi seitsmevõistluses ja ujuja Kregor Zirgi viienda koha MM-il – nuriseda oleks justkui patt.

Paraku on rahulolu spordis kehv kaaslane ja teejuht. Kui suumida välja ning vaadata suuremat pilti ja pikemat ajaperioodi, muutub seis hoobilt. Üks spordi peaeesmärke on selgitada välja, kes on mingis vallas parim – millal oli eestlane maailmas päris esimene?