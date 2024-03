VIDEO | Motokrossisõitja Jörgen-Matthias Talviku: minu plaan on jääda USA-sse

Talviku selgitas, et leping praeguse Creo KTM tiimiga lõppeb maikuus, sest tiim on esindatud ainult superkrossi sarjas. Talviku pole välihooajaks veel tiimi leidnud, kuid loodab siiski Ühendriikidesse jääda. „Minu plaan on jääda USA-sse. See on koht, kus tahan olla oma ülejäänud karjääri ja mulle seal väga meeldib,“ rääkis ta.

Möödunud hooajal USA-s AMA välikrossi sarjal head kiirust näidanud Talviku meenutas, et diil uue tiimiga tänu sellele tekkiski. Talviku sõnul oli see suur risk nii tiimile kui ka talle endale, sest tiim kutsus enda ridadesse superkrossi kogemuseta välismaa sõitja.

Teisalt oli see muutus ka Talviku jaoks, kes pidi liikuma Euroopast MXGP sarjalt superkrossi peale. „Teadsin, et kui tahan oma karjääris järgmise sammu teha, siis superkross on selleks ainus võimalus,“ selgitas ta.

Talviku sõnul pole praegune tiim talle tulemuslikke eesmärke ette seadnud. Creo KTM on kaks aastat superkrossis figureerinud, kuid pole seni veel superkrossi finaali jõudnud. Talviku on sellele lähedal olnud ja ta kinnitab, et tiim on ta tegemistega väga rahul.

