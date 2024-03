DELFI HELSINGIS | Karm reaalsus: Soome meedia jaoks mängu Eestiga ei eksisteeri

Eesti ja Soome vahelise maavõistlusmängu eel on mõlema riigi meedias teemapunkt number üks peatreener. Ometigi on situatsioonid totaalselt erinevad. Kui Eesti meedia ja fännid nõuavad Häberlilt 12-mängulise võitudeta seeria lõppemist, siis Soomes on vallandunud katastroof EM-ile mitte kvalifitseerumise tõttu.