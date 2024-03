VAATA JA KUULA | „Mehed ei nuta“: miks on Häberli ikka ametis? Miks jäi epeenaiskond olümpialt välja?

- Eesti jalgpallikoondise kümnendi tähtsaim mäng Poolas lõppes kiire fiaskoga. Üks õnnetus eksimus ja punane kaart rikkusid suurepärase plaani või oli üldpilt tõesti nii masendav, et Thomas Häberli ametis püsimine on aina arusaamatum? Miks temast ikkagi nii kramplikult kinni hoitakse? Või on kummaline seda iga mängu järel küsida?