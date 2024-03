OTSEBLOGI | Keenia ralli: kuidas läheb Tänakul kolmapäevasel testikatsel?

Võrreldes eelmiste aastatega tõotab Keenia etapp tulla keerulisem, sest see toimub suve asemel kevadisel vihmaperioodil. Kokku on Safari ralli stardis 29 ekipaaži, millest üheksa on Rally1 ja 14 Rally2 masinad. Hyundai tehasemeeskond saadab tänavu võistlustulle Neuville’i, Tänaku ja Esapekka Lappi, Toyota Evansi, Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsuta ning M-Sport Fourmaux’, Grégoire Munsteri ja Jourdan Serderidise. Selle kümnendi alguses MM-sarja naasnud Safari rallit on seni valitsenud Toyotad, sest 2021. aastal said nende masinad kaksikvõidu ja kahel eelmisel suvel lausa nelikvõidu.