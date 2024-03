OTSEPILT DELFI TV-s | Kas Tartu jõuab Põhja-Euroopa korvpalliliigas nelja parema sekka? Avapoolaeg kuulus rumeenlastele

Tartu Ülikool Maks & Moorits abitreeneri Olari Naritsa sõnul on Voluntari oma väikeses saalis ohtlik vastane. „Läheme otsustavale veerandfinaalmängule kodus saadud seitsmepunktilises eduseisus, aga ilmselt tunneb Voluntari end oma väikeses kodusaalis palju kindlamalt. Esimesest mängust on pisut aega möödas, Voluntari on koduliiga mängudega saanud hea rütmi ning nende liidrid on teinud päris häid esitusi. Meie eesmärk on püsida mängus ja kindlustada koht Taanis peetaval finaalturniiril,“ sõnas Narits.