Igapäevaselt Poola esiliigas Katowice ridades klubijalgpalli mängiva Märten Kuuse hinnangul on koondis suutnud Poola saunaõhtu seljataha jätta nii vaimselt kui füüsiliselt.

„Jah, neli päeva anti selleks aega. Saime olla Austrias hotellikompleksis, kus tingimused olid väga head. Usun, et mehed on taastunud. Niisamuti on taastunud ka mentaalne pool. Loomulikult oli esimene päeva pärast mängu väga raske, kuna lootused ja usk oli kõrge. Andsime endast parima, kuid seekord ei tulnud välja. Saime kokku, analüüsisime mängu läbi ja nüüd oleme valmis Soomele lahingu andma,“ võttis Kuusk kahe kohtumise vahelise perioodi kokku.