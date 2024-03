Leige publikuhuviga sõprusmäng Eestiga läheb Soome jalgpalliliidule maksma pool miljonit eurot

Ideaalis pidanuks Helsingis toimuma teisipäeval suur matš, kus laual on pääse EM-ile. Aga kuna Soome kaotas eelmisel nädalal Cardiffis 1:4 Walesile, siis võõrustavad nad sel teisipäeval Helsingi olümpiastaadionil sõprusmängus Eesti rahvusmeeskonda. See on aga sealsele alaliidule korralik rahaline pauk, sest põhjanaabrid panustasid alates veebruari algusest kuuekohalise summa muru hooldamisele. Sealjuures on muru soojendamiseks kulunud energiahulk võrreldes 70 korteriga maja aastase tarbimisega.