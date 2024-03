Urmo Aava: tänavune Rally Estonia võiks anda tõuke Eesti järgmise põlvkonna tähtedele

Sel suvel sõidetakse Tartu ümbruses kaheksa aasta pikkuse vahe järel EM-sarja etapp, järgmisel hooajal on Rally Estonia taas MM-kalendris. ERC-sarja kodulele antud intervjuus tõdes võistluse korraldaja Urmo Aava, et tänavune mõõduvõtt võiks anda tõuke siinsetele noortele sõitjatele.

„Oleme väga põnevil, sest mõistame EM-sarja sportlikku kontseptsiooni. WRC on rallis kuninglik sari, aga selle kannul tuleb kohe ERC. Kui vaatame Eesti ja terve Baltikumi ralli seisu, siis ERC-etapp võiks anda tõuke järgmise põlvkonna tähtedele. Kõik teavad, kui raske on pääseda Rally1 auto rooli. Õnneks on meil üks Eesti täht [Ott Tänak] sellel tasemel olemas, aga ERC on ideaalne platvorm järgmise põlvkonna tähtedele. Kui Baltikumi sõitjal on piisavalt oskusi ja saab endale sponsorite toe, siis sel etapil on ideaalne võimalus võiduga pildile pääseda,“ rääkis Aava.

Tänak on alates 2010. aastast toimunud Rally Estonia võitnud neljal korral, neist kolm etappi toimusid autoralli MM-sarja arvestuses. Viimasel kolmel suvel on esikoha võtnud soomlane Kalle Rovanperä, kes tänavu teeb MM-sarjas pooliku hooaja. Aavalt uuriti, kas Tänakut võiks näha tänavu stardijoonel.

„Neid asju pole arutatud, aga eks näis. Kalender on üsna tihe, sest Poola, Eesti, Läti ja Soome rallid on üsna tihedalt koos,“ märkis Aava, kelle sõnul võiks loogilisem olla hoopis Rovanperä kaasa löömine. „Toyotal on uus Rally2 auto ja Toyota on üks meie koostööpartner. Kallega pole arutelusid olnud, kuid siin võiks vaadata suurt pilti. See oleks väga-väga hea, kui ERC-sarja etappidel võistleksid Rally2 autodes WRC-sarja kogemusega sõitjad. See on vaid unistus, aga kui me unistame elust, kus pole lepinguid, siis see võiks see juhtuda.“