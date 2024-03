„Loomulikult me oleme väga pettunud, kuid ainus mida me teha saame, on vaadata positiivsel noodil tulevikku. Nüüd meil seisab ees sõprusmäng Eestiga, kus on eesmärk näidata head mängu ja väljuda võitjana,“ analüüsis Kanerva. „See kohtumine on oluline ka meie toetajatele. Soovime neile näidata, et Wales´i vastu juhtunu oli tööõnnetus ja teha kõrgetasemelise esituse.“