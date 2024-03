DELFI VIDEO | Olümpiasangaritest isa ja onu eeskujul sportiv Kristjan Tõniste teeb laupäeval MMA profidebüüdi

Kristjan Tõniste on oma MMA RAJU Facebooki kontol avaldatud tutvustavas videos öelnud, et tema suurimateks eeskujudeks spordis on 1988. aasta Sõuli olümpial hõbe- ja 1992. aasta Barcelona olümpial pronksmedali võitnud purjetajatest isa ja onu Tõnu ja Toomas.

Tõniste jõudis vabavõitluseni läbi judo, kus ta kuulus oma kaalus maailma esikümnesse. Ta on Eesti meister nii judos, vabavõitluses, lukumaadluses kui ka maadluses ning harrastanud ka taipoksi.

30-aastase vabavõitleja amatöörkontole jäi 12 võitu ja 4 kaotust. Justnimelt jäi, sest kui sa vabavõitluses juba kord profileiba oled maitsnud, siis tagasiteed amatöörsporti enam pole. Profivõitlust eristab amatöörspordist see, et iga matši eest makstakse tasu. Amatööride suurimaks väljundiks on tiitlivõistlused, mille tulemustega on seotud riiklikud, läbi alaliidu käivad toetused, ning ka medalivõitudega kaasnevad rahalised preemiad.

Mida Tõniste profispordis korda tahaks saata? „Vaatame, kuhu elu viib. Muidugi mul on siht pääseda kuhugi kõrgemasse liigasse, aga elame-näeme,“ ei tahtnud Tõniste Delfi TV kaamera ees suuri sõnu teha.

Tõniste vastaseks on laupäeval 2022. aasta Poola vabavõitlusmeister Kacper Wydrowski (24), kes teeb Tartus samuti profidebüüdi. Tema amatöörkontol on 9 võitu ja 1 kaotus (1 nokaut, 3 alistust, 5 kohtunike otsust ja kaotus samuti otsusega). Poola meistritiitlini jõudmiseks tuli tal ühe päeva jooksul pidada viis võidukat matši. Tõniste ja Wydrowski matš on kokku lepitud kehakaalus kuni 77,1 kg.

MMA RAJU otseülekannet näevad vaid Delfi Kogupaketi tellijad laupäeval, 30. märtsil Delfi TV-st algusega kell 18.45. Ülekannet kommenteerivad Ari Matti Mustonen ja Kuldar Nei. Pileti tribüünile saab soetada Piletitaskust.

Vaata videointervjuud, mis tehtud eelmisel nädalal Tallinnas Tondil RAMM vabavõitlusklubis! Tõnistel hoidis treeninguid lapasid tema treener Vallo Hannus.