Põnev seeria Võru Barruse ja Tartu Bigbanki vahel saab lõpplahenduse. Lüütsepp: me ei karda mitte midagi; Rikberg: meil on ühtlasem koosseis

Kolme võiduni mängitava seeria avalahingu võitis Võru meeskond 3:1, teises sai Tartu 3:2 võidu ja kolmandas oli 3:0 parem samuti Tartu. Neljandas mängus suutis Barrus selg vastu seina olukorras peale jääda tulemusega 3:2 ja nii selgub finaali pääseja viienda mänguga.

Juba sel reedel, 29. märtsil algavas finaalseerias ootab selle paari võitjat tiitlikaitsja Selver/TalTech.

Koduväljaku eelist omav Võru saab seega otsustava mängu pidada oma fännide ees. Peatreener Oliver Lüütsepp ütleb, et kuigi põnevaid seeriaid on tema karjääris ette tulnud ka varem, on see siiski hetkel meeldejäävaim.

„See on äge seeria! Kasvõi see publikuhuvi – 1200 inimest Tartus, nagu õige play-off. Ja meie kodusaalis ka, ma arvan, et homme meil kõik soovijad saali ära ei mahu. Eks varasemad mängud kipuvad ka ununema, aga olen kasvõi sellesama Bigbanki peatreenerina põnevaid seeriaid pidanud. Siis olin muidugi veel nii noor ja loll, et ei osanud veel suuri pingeid veel tunda. Käesolev poolfinaal on jätkuvalt väga ettearvamatult kulgenud, geimides ka nagu alati loogikat polegi. Viimases kohtumises, kui saime teise geimi kätte, siis tunnetasin, et meeskond sai sealt mingi initsiatiivi, mis ei kadunud ka neljanda geimi kindla kaotusega,“ alustas Lüütsepp.

Peatreener usub, et füüsilise poole pealt on tegu üsna samas seisus olevate meeskondadega. „Kolmandas mängus mulle tundus, et Tartu on paremas seisus, aga viimases ei tunnetanud enam mingit vahet – mõlemal olid käed põlvedel ja selge on, et need pikad pallivahetused kurnavad. Määravaks saab eri komponentide kokku saamine – kes suudab paremini plaanist kinni pidada, psühholoogiline pool ja füüsiline pool.“