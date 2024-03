DELFI HELSINGIS | Faktid ei valeta. Thomas Häberli läheneb Eesti jalgpallikoondise 21. sajandi antirekordile

Viimati möödunud aasta 12. jaanuaril sõprusmängus Soome vastu võidurõõmu tundnud Eesti koondis on sügaval kriisis, millel ei paista otsa ega äärt. Lõppenud valiksarjas, kui sisse arvestada ka sõelmäng Poola vastu, teeniti üheksa kohtumisega vaid üks viik. Punktide peale mängus said sinisärgid viimati võidurõõmu tunda pea poolteist aastat tagasi, kui Rahvuse liigas alistati San Marino 4:0.

Eesti jalgpallikoondist on 21. sajandil juhendanud kaheksa erinevat peatreenerit, kellest koguni viis on välismaalased. Aastate jooksul on koondis pidanud üle elama nii paremaid kui halvemaid aegu. Delfi vaatas teisipäeval Helsingi olümpiastaadionil toimuva Soome sõprusmängu eel, millised on olnud kõikide sel sajandil koondist juhendanud treenerite pikimad võitudeta seeriad ning millega need päädisid.