Eesti mängu kritiseerinud Jürgens lahkus kokkuleppel treeneritega koondise juurest

„See on ainult minu arvamus, aga võib-olla peaksime proovima ründavat jalgpalli mängida. Vaadake ise... me kaitsesime terve mängu, aga lasime ikka endale viis väravat lüüa. Ma ei tea, lähme proovime rünnata, äkki kaotame siis 2:7,“ sõnas Jürgens.

Ta lisas: „„Alustame 2:7-ga ja võib-olla mõne aja pärast muutub meie olukord paremaks. Me ei saa niimoodi oma kastis terve mängu kaitsta. Kes sellist jalgpalli tahab vaadata? Ma ei usu, et meie fännidele see pilt meeldib. Väljakul ei juhtu mitte midagi. Kuid ma ei ole treener, need on lihtsalt minu mõtted.“