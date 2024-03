Paistes hüppeliigeste ja palavikuga võistelnud Kristin Tattar lõpetas aasta esimese suurturniiri kuuendana

„Kirsiks tordil oli see, et ärkasin pühapäeval paistes hüppeliigeste ja palavikuga – nagu see nädal poleks mind juba piisavalt proovile pandud. Üks takistus ajas teist taga, kuid sain neist üle. Usun, et iga katsumus, millega silmitsi seisame, on võimalus, et kasvada ja arendada vastupanuvõimet. Seega, hoidke pea püsi, kel on käsil keerulised ajad,“ lisas mullu kõik neli suurturniiri võitnud Tattar.