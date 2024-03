Kristin Tattar lõpetas aasta esimese suurturniiri kuuenda kohaga

Mullu kõik neli suurturniiri võitnud Tattarit kimbutas eelmisel nädalal Austinis toimunud võistlusel selja- ja kaelavalu. „Kui püüan mitte mõelda sellele negatiivselt, vaid võtta seda kui praegust olukorda. Nii see paraku on on. Üritan olukorrast parima välja pigistada,“ sõnas Tattar Texase võistluse eel Delfile.