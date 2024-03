DELFI VIDEO | Peep Pahv: paneksin põhihooaja esitustele hindeks kolme

Keila peatreener Peep Pahv kirjus kaotusmängu järel eelkõige oma meeskonna visketabavust. „Eks see mäng üles-alla käis, aga oma saalis visked sisse ei kukkunud. Teisel poolajal küll protsent veidi paranes, kuid üheksa tabavat kolmest on meie kohta ikka vähe,“ nentis Pahv.

„Ettepoole jäime küll Valmierast, kuid see on väike lohutus. Eks me ikka tahtsime täna võita, kuid ei läinud päris nii nagu soovisime. Soovisime võidelda play-off’i pääsu nimel, kuid mingid mängud ei tulnud välja kõige paremini. Eks oli ka probleeme koosseisuga, kuid selle taha me ei poe. Paneksin põhihooaja esitustele hindeks kolme,“ analüüsis Pahv.