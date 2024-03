DELFI VIDEO | Mihkel Kirves: play-off’is peame mängule tulema parema fookusega

„Tegelikult see mäng polnud ilus. Hea, et võidu kätte saime, aga play-off’is peame kindlasti tulema mängule vastu parema fookusega,“ rääkis Kirves. „Me ei saanud kaitses minema ega suutnud leida normaalseid viskekohti. Põrutasime lihtsalt esimese pealt. See polnud ilus.“