VIDEO | Tragöödia: Ungaris toimunud rallil hukkus neli inimest

Traagiline sündmus rullus lahti ralli pühapäeva varahommikul kuuendal kiiruskatsel, kui Škoda Fabia Rally2 auto kaotas suurelt kiiruselt juhitavuse ning sõitis teelt välja. Kuigi juhtumi täpsed detailid on alles selgumisel, on praguseks selge, et õnnetuses hukkus neli ja sai vigastada kaheksa inimest.