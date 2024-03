Eesti võimalus? Soome jalgpallikoondis on nagu meiegi „kriisis“, kuid teises mastaabis

Tõsi, vähemalt siinkirjutajal on raske mõista, miks on Soome jalgpallikoondise viimased tulemused saanud Soome meedias niivõrd negatiivset vastukaja, et seetõttu lausa peatreener Markku Kanerva tool kõigub. Möödunud valiksarjas võideti kümnest kohtumisest koguni kuus, mis andis Soomele grupis kolmanda koha ja võimaluse heidelda EM-ile pääsu nimel play-off’is.