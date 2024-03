Eesti A-koondise eest vastutav Tarmo Lehiste Häberli personaalküsimusest: lahtilaskmine on väga lihtne tegevus, see ei nõua palju vaeva

Eesti jalgpallikoondis on sügavas kriisis. Võidurõõmu pole tuntud koguni viimased 12 kohtumist, mille saldo on kaks viiki ja kümme(!) kaotust. Hoolimata sellest avanes sinisärkidel võimalus play-off’is EM-i finaalturniiri pääset püüda, kuid ka see võimalus läks luhta: Varssavis tunnistati Poola 5:1 paremust.

Kui meedia ja avalikkus on pannud kesiste tulemuste tõttu peatreener Thomas Häberli peatreeneritooli kõikuma, siis Lehiste asju niivõrd mustades toonides ei näe.

„Ma ei ütleks, et tuleb personaalküsimus päevakorda. Kindlasti me jalgpalliliidu juhatuse tasemel arutame ja analüüsime seda olukorda, mis meil on. Mingil hetkel teeme ka mingeid otsuseid, kuhu tahame protsessi järgmiste sammudega jõuda,“ rääkis Lehiste Vikerraadio saatele „Spordipühapäev“ antud intervjuus.

Häberli jätkamine oli küsimuse all juba möödunud aasta lõpus, kuid toona otsustati tema lepingut 2024. aasta lõpuni pikendada. Ühe olulise argumendina nimetati põlvkonnavahetus, mistap pole ka tulemused võib-olla sellised, nagu loodetakse.

„Eks detsembris oligi juhatuses nendel teemadel pikem arutelu. Kellegi lahtilaskmine on väga lihtne tegevus, see ei nõua väga palju vaeva. Palju keerulisem on leida uus ja toimiv lahendus,“ jätkas Lehiste. „Lõpuks detsembris kõiki neid asju kaaludes arvestati seda, et koondisel seisis ees väga tähtis mäng, kus on väga oluline, et meil ikkagi oleks koondise eesotsas treener, kes mängijaid väga hästi tunneb. Ei ole võimalik enne sellist mängu tuua sisse täiesti uut inimest, kes mitte midagi meie jalgpalluritest seni ei tea.“

Eesti jalgpallikoondise järgmine kohtumine toimub juba teisipäeval, kui Helsingi olümpiastaadionil mängitakse Soomega. Kohtumise avavile kõlab Eesti aja järgi kell 19.