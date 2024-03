Liverpool täitis sureva Rootsi jalgpallitreeneri viimase soovi: see oli mu unistus kogu elu

Eriksson teatas paari kuu eest, et põeb ravimatut vähki, mistõttu on tal elada jäänud parimal juhul aasta. 2001.-2006. aastani Inglismaa jalgpallikoondist juhendanud treeneri avaldas toona interjuus, et tema viimaseks suureks sooviks oleks juhendada Liverpooli jalgpalliklubi.

„Liverpool pingil istumine on olnud unistus kogu mu elu. Nüüd see juhtus ja see oli igas mõttes ilus päev,“ vahendas BBC rootslase sõnu. „Publik, mäng, mängijad - see kõik oli fantastiline. Aitäh Liverpoolile, kes mulle selle võimaluse andsid. Mäng ei olnud küll punktidele, kuid selle tähtsus oli minu jaoks uskumatu. See õhtu oli täis emotsioone ja pisaraid. Liverpool on olnud unistuste klubi kogu mu elu. See on ilus lõpp, mis ei saaks olla ühelgi viisil parem.“