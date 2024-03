Tattar jõudis suurturniiri eelviimasel võistluspäeval esikolmikule lähemale

Esimene on jätkuvalt ameeriklanna Missy Gannon (-14), kellele järgneb soomlanna Eveliina Salonen (-12). Kuigi esikoha duelli Tattar enam vaevalt sekkub, siis vähemalt kolmandat kohta hoidev Holyn Handley (-6) on igati haardeulatuses.

Teistest eestlannadest on Kaidi Allsalu 25. (+9), Kristi Unt 31. (+12) ja Maria Liivamägi 42. (+18).

Mullu Texases võidutsenud Tattarit kimbutas eelmisel nädalal Austinis toimunud võistlusel selja- ja kaelavalu. Probleemist pole ta siiani lahti saanud, kuid ta üritab sellest mitte välja teha ja kõrgete kohtade nimel heidelda. „Kui püüan mitte mõelda sellele negatiivselt, vaid võtta seda kui praegust olukorda. Nii see paraku on on. Üritan olukorrast parima välja pigistada,“ sõnas Tattar turniirieelsel pressikonverentsil.