F2 sarjas teiseks kerkinud Paul Aron: minust on saamas terviklik sõitja!

Aron (Hitech) alustas sõitu kvalifikatsioonis kätte võidetud kuuendalt kohalt. Kuigi eestlane ei saanud paigalt kõige kiiremini minema, tegi ta erinevalt paljudest konkurentidest puhta sõidu ja hiilgas mitmete möödasõitudega. Lõpuks jäi Aron alla vaid ühele mehele, eile kohtunike otsusega sprindisõidu võidust ilma jäänud prantslasele Isack Hadjarile (Campos Racing).

Kusjuures Aronile oli see kolmas poodiumikoht senise kuue võistlussõidu jooksul. Hooaja avaetapil Bahreinis lõpetas ta põhisõidu kolmandal kohal, Saudi Araabias oli sprindisõidu teine.

„Väga tore on pjedestaalide seeriat jätkata. Laupäev oli muidugi minu jaoks pettumust valmistav, sest olime samuti kiired ja pooidumiheitluses, kuid konkurentide korraldatud segadus läks meile kalliks maksma. Eriti rõõmsaks teeb praegu see, et nii mina isiklikult kui ka tiim astume pidevalt samme edasi ja jõuame tipule üha lähemale,“ rääkis Aron pärast sõitu pressikonverentsil.

„Olime tõesti väga kiired. Isackit tuleb hea sõidu eest tunnustada, aga kui tal poleks boskipeatuse ajastusega nii hästi vedanud, siis võinuksime ka ise vabalt võita,“ lisas ta.

Austraalia etapi põhisõidus oli Aroni jaoks võtmetähtsusega 20. ring, kui ta möödus 11. kurvis julge manöövriga nii „Itaalia imelapsest“ Andrea Kimi Antonellist (Prema) kui ka britist Taylor Barnardist (PHM AIX).

„Loomulikult toimub autos kõik väga kiiresti. Teadsin, et pean kähku möödasõidu teoks tegema, sest nägin, kuidas Zane Maloney mu selja taga edenes. Tegelikult ütlesin ringi alguses, et oleme väga kiired ja jäin alguses passima, kuid võistlusinsener käskis ennast usaldada ja tegutseda. Nii ma tegingi ja kõik tuli kenasti välja. See on kindlasti üks tipphetki,“ meenutas Aron pingelist heitlust.

F2 sarja üldarvestuses kerkis Aron ühtlasi 48 punktiga teiseks, Zane Maloney’le (Rodin) kaotab ta 14 silmaga. Kolmas on Dennis Hauger (MP; 41 punkti) ja neljas Hadjar (34 p).

Debüüthooaega tegevale Aronile ei tule kõrge üldkoht ja seni näidatud stabiilsus siiski üllatusena.