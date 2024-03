Henry Sildaru asub jahtima karjääri teist juunioride MM-i tiitlit

Sildaru krooniti esimest korda juunioride seas maailma parimaks 2021. aastal Krasnojarskis, kus ta sai kuldmedali kaela rennisõidus. Samal jõuproovil sai ta pargisõidus pronksi. Tänavusel Livigno MM-il on kavas pargisõit ja Big Airi hüpped. 17-aastasele Sildarule on see viimane võimalus juunioride tiitlivõistlustel osaleda.