TPPHETKED | Kalev/Cramo alistas Taaveti ja Koljati heitluses Tallinna Kalevi

„Mis siin öelda, meie jaoks on see kontrollmäng. Seda enam et sama meeskonna vastu peame need tähtsamad mängud ka mängima. Peame vaatama, kuidas see tohutult pikk paus vahepeal üldse mõjub meile,“ rääkis Kalev/Snabbi peatreener Kalle Klandorf enne kohtumist.