TÄNA DELFI TV-s | Kas Keilal õnnestub ühisliiga hooajale võidukas punkt panna?

Mõlema meeskonna jaoks on tegemist ühisliigas hooaja viimase kohtumisega, sest play-off’i ehk kaheksa parema sekka neil asja pole.

Keila on 10 võidu ja 19 kaotusega 12. tabelireal ning Valmiera (8-21) hoiab 13. positsiooni.

„Kuigi meil pole enam kuhugi tõusta ega langeda, soovime lõpetada põhiturniiri võiduga ning pakkuda oma fännidele toreda pühapäeva õhtu. Oleme tänavu Valmierat kahel korral võõrsil võitnud, kuid seekordses mängus ei maksa need midagi. Valmiera on vahepeal vahetanud peatreenerit, tugevdanud koosseisu ja muutnud oma mängu. Viimasel ajal on nad näidanud head korvpalli. Oleme siiski muutusteks valmis ja loodame oma tugevused peale suruda,“ rääkis Keila peatreener Peep Pahv enne kohtumist.