Red Bulli ja Mercedest tabas Austraalia GP-l krahh, Ferrari teenis kaksikvõidu

MM-sarja sõitjate arvestuses on Verstappen küll veel 51 silmaga liider, kuid Leclerc jääb temast nüüd vaid nelja ja Perez viie punkti kaugusele. Saudi Araabia GP pimesoole operatsiooni tõttu vahele jätnud Sainz hoiab 40 punktiga neljandat kohta.

Konstruktorite punktitabelis on Red Bulli edu Ferrari ees samuti neli punkti. Kolmas on McLaren (55 punkti), neljas Aston Martin (27 p) ja viies Mercedes (26 p).