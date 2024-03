Paul Aron saavutas Austraalias hooaja kolmanda poodiumikoha ja tõusis üldarvestuses teiseks

Kümnendal ringil käis Aron koos teiste liidergrupi meestega boksis rehve vahetamas ja langes 13-ndaks, kuid oli selge, et tema tegelik koht on palju kõrgem. Viimaste ringideni püsisid eesotsas mehed, kes lootsid sõidu lõpuni punaste lippudega sõidu peatamist, et teha n-ö „tasuta boksipeatus“ - avantüür, mis end siiski ära ei tasunud.