Skandaalne rist: Inglismaa jalgpallikoondise uus mängusärk vihastas välja terve riigi

Inimestele valmistab poleemikat disainitud särgi krael olev kirju rist, kuna ei mõisteta, miks on muudetud Püha Jüri risti lipu värve, mida on puna-valges toonis kasutatud alates 1190. aastast.

Inglismaa jalgpallilliidu sõnul on särgil oleva uue lipu kujundus saanud inspiratsiooni 1966. aasta MM-ist, mis lõppes Inglismaa võiduga. Toone kanti just selles värvis mänguvorme.

Rist on tekitanud niivõrd suurt kõlapinda, et isegi Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak võttis teemal sõna.

„See rist on meie uhkuse ja identiteedi allikas. See peegeldab seda, kes me oleme. See on täiuslik sellisena, nagu see on,“ kommenteeris Sunak BBC-le.