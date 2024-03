Mistra kaotas Balti liiga veerandfinaali avakohtumise. Kaspar Lees: korduskohtumises on vaja hullu mängu

„Esimesel poolajal olime tagaajaja rollis ja suure võitlusega saime poolaja lõpuks mängu tagasi. Kolistasime vastaste väravavahti, ise kaitses ei saanud pidama ja oma väravavahiga samuti koostöö ei toiminud. Lootus oli, et teisel poolajal suudame füüsise ja seeläbi kiirete ning poolkiiretega mängu ise domineerida, kuid see juhtus vaid lühikese episoodi jooksul,“ kommenteeris täna 4 väravat kirja saanud Kaspar Lees. „Täna surusid nad meid maha ja ausalt öeldes olime väga hädas mõlemal pool väljakut. Peame tegema väga korralikud korrektuurid teiseks poolajaks Eestis. Selg on nii vastu seina kui üldse võimalik ja vaja on hullu mängu, kuid arvan, et meil on nii palju juurde panna, et meie tiim on võimeline siit välja tulema.“