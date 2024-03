Eneli Jefimovat on olümpiahooaja eel tabanud mitu tagasiööki

Mullu toimunud EM-il 100 meetri rinnuliujumises kuldmedali võitnud ja MM-il samapikal distantsil kuuenda koha teeninud Jefimova on olümpiahooaja eel kogenud mitu tagasilööki.

Treener Henry Heina sõnul on tema hoolealust kimbutanud nii nohu, köha kui ka palavik, mistõttu on tulnud ette mitu seitsmepäevast treeningpausi.

„Ta on jaanuaris ja veebruaris päris tihti haige olnud, küllaltki palju treeninguid on ära jäänud. Haigusjärgsel nädalal olid taastavad treeningud. Üks tõsine töötsükkel on vahele jäänud,“ rääkis Hein Õhtulehele.